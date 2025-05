Perdeu um dente? Entenda por que não esperar para resolver

Na correria do dia a dia, é comum adiar algumas decisões — inclusive as que envolvem a saúde. Mas quando se trata de perda dentária, esperar pode custar mais caro do que se imagina. Financeiramente e biologicamente.

Muita gente acredita que perder um único dente não é tão grave. “É só um”, pensam. Mas a verdade é que a ausência de um único dente desencadeia uma série de consequências silenciosas, que afetam não apenas o sorriso, mas a saúde de todo o sistema bucal e até o bem-estar geral.

O que acontece quando você perde um dente e não substitui?

Reabsorção óssea: o osso começa a sumir

A raiz do dente estimula o osso ao redor. Quando o dente é perdido, esse estímulo cessa e o organismo entende que aquele osso não é mais necessário. Resultado? Começa a reabsorção óssea — um processo lento e irreversível que reduz a altura e a espessura do osso da maxila e da mandíbula.

Com o tempo, isso pode até dificultar a colocação de um futuro implante, exigindo enxertos de osso e cirurgias mais complexas.

Os dentes vizinhos se movimentam

O corpo busca equilíbrio. Quando um dente sai da arcada, os dentes ao lado e o oposto começam a “migrar”, tentando preencher o espaço vazio. Esse movimento desequilibra a mordida e pode causar:

Desalinhamento dos dentes

Maior risco de fraturas dentárias

Dores articulares (ATM) e dores de cabeça

Mastigação prejudicada

Mesmo que você se adapte no início, a mastigação deixa de ser eficiente. Isso pode gerar sobrecarga em outros dentes, dificuldade digestiva e, com o tempo, até mudanças na alimentação — o que afeta a saúde geral.

Impacto na fala e na autoestima

Dependendo da região do dente perdido, a fala pode ser alterada, e a vergonha de sorrir vira uma barreira social e profissional. Um pequeno buraco no sorriso pode gerar um vazio ainda maior na confiança.

O que fazer? O implante dentário é a solução mais segura e duradoura

Na Dom Odontologia, trabalhamos com planejamento digital e cirurgia guiada, garantindo conforto, segurança e previsibilidade ao paciente. O implante é uma raiz artificial de titânio que se integra ao osso, devolvendo não só a estética, mas a função, a estabilidade e a naturalidade do sorriso.

Além de recuperar o dente perdido, o implante previne a reabsorção óssea, mantém os dentes alinhados e traz de volta a confiança.

Se você perdeu um dente, não espere pelo momento ideal, pois o ideal é agora. O tempo, neste caso, não cura. Ao contrário, ele aprofunda o problema.

Agende sua avaliação com nossa equipe e descubra como recuperar seu sorriso com segurança, tecnologia e acolhimento.

