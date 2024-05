O Fundo Social de Itapeva, a Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com o Projeto Cozinhalimento, da Secretaria Estadual de Agricultura e o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) realizaram, na quarta-feira (08), na Escola de Gastronomia, a entrega de certificados de conclusão do curso profissionalizante gratuito de Aproveitamento de Alimentos.

O curso foca no desenvolvimento de receitas de baixo custo que aproveitam integralmente os alimentos, como cascas, folhas e talos. Entre as receitas abordadas na capacitação estão: Antepasto de Berinjela com Cascas de Banana; Tabule com Entrecasca de Melão; Bolo de casca de abóbora; Doce Cremoso de Banana com casca e Chá mate com cascas de abacaxi.

A capacitação tem 16 horas de duração, com dois dias de aulas teóricas e práticas e aborda as diretrizes para uma alimentação saudável, equilibrada, com a utilização de partes não convencionais de alimentos, cuidados na compra, conservação, preparo e práticas adequadas de higiene na manipulação dos alimentos.

Saiba mais:

O Projeto Estadual Cozinhalimento promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e de incentivo à geração de renda. Cozinhas industrias completas são destinadas aos municípios paulistas, em parceria visando fortalecer, entre outros, os cursos profissionalizantes.