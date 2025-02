Alunos da Escola Zulmira de Oliveira são aprovados em diversos vestibulares

Parabéns, Aprovados!

É com imenso orgulho e alegria que homenageamos os estudantes da 3ª Série do Ensino Médio da PEI E.E. Profª Zulmira de Oliveira que conquistaram uma vaga em Universidades Federais, Estaduais, Privadas e Fatecs por meio do ENEM/USP, SISU, Provão Paulista e vestibulares próprios das instituições.

Sabemos que essa trajetória exigiu esforço, dedicação e resiliência. Foram 3 anos de estudos, desafios superados e muita determinação para alcançar esse grande objetivo. Cada um de vocês representa não apenas uma vitória individual, mas também a força da educação pública e o compromisso com um futuro promissor.

Agradecemos aos professores, familiares e a toda a equipe escolar que, com empenho e apoio, ajudaram a tornar esse sonho realidade. Que essa conquista seja apenas o começo de uma jornada de sucesso e crescimento.

Vocês são motivo de orgulho para nossa escola e inspiração para as próximas gerações!

Parabéns e muito sucesso nessa nova fase!

Com carinho e muito orgulho,

Equipe PEI E.E Profª Zulmira de Oliveira