Política

Câmara aprova projeto para que Prefeitura possa resolver conflitos com acordos consensuais

Jornal Ita News
Jornal Ita News
3 min Leitura

A Câmara aprovou um novo projeto de lei para viabilizar a celebração de acordos para resolver conflitos de forma consensual na Administração Pública Municipal. Com esse mecanismo, o Poder Público poderá desafogar alguns processos administrativos. Esse projeto foi um dos sete aprovados nesta segunda-feira (17), e segue agora para sanção da prefeita Adriana Duch.

Nesse processo, o Município poderá buscar meios alternativos para prevenir e resolver conflitos, com acordos administrativos e possíveis comitês de prevenção e solução de disputas. Para isso, claro, a administração terá que respeitar o interesse público, razoabilidade e a legalidade, além de outros princípios jurídicos.

O projeto foi apresentado pelo vereador Marinho Nishiyama (Novo), visando estimular a solução consensual de controvérsias, reduzir os gastos de recursos públicos e dar maior celeridade aos procedimentos administrativos instaurados.

Quando um acordo for acertado entre as partes, os eventuais processos administrativos que apuram a situação serão suspensos, sendo extintos em caso de cumprimento do acordo ou retomados quando descumpridos. O aceite do acordo, inclusive, não pode ser considerado como reconhecimento de culpa.

Essa matéria tinha passado em primeiro turno na semana passada, assim como outras três matérias também aprovadas hoje: a regulamentação da equitação como terapia (equoterapia) no tratamento de crianças com o transtorno do espectro autista (TEA), a definição de uma política municipal de distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS e a alteração na composição da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Convocação de suplentes e limite de projetos
Duas outras matérias sobre as regras para convocação de suplentes também foram aprovadas nesta segunda-feira, uma alterando a Lei Orgânica Municipal (LOM) e outra mexendo no Regimento Interno da Câmara.

As mudanças, propostas pelo vereador Tarzan (PP), adequa às regras municipais ao entendimento do STF sobre o tema, segundo o qual a convocação será feita apenas no caso de licença superior a 120 dias ou nomeação como secretário.

Outra mudança aprovada no Regimento Interno retira os limites na apresentação de projetos de emendas à LOM, resoluções, decretos legislativos, emendas e substitutivos. Atualmente, os vereadores podem apresentar até duas proposituras de cada por sessão, mas esse máximo foi retirado.

A 73ª Sessão Ordinária
A sessão ainda teve a aprovação de um voto de congratulações ao diretor das escolas Antônio Carvalho Felippe e Zita Ferrari, Sandro Roberto da Cruz, pelo trabalho na educação pública.

Após as votações desta noite, o plenário ainda recebeu uma sessão extraordinária com a convocação da Secretária da Saúde, Karen Grube, que esclareceu alguns pontos sobre transporte e contratos na sua pasta.

(Por Vitor Aguiar/Câmara de Itapeva)

Artigo Anterior Incêndio em carro na Acácio Piedade reforça sequência de casos sem causa definida
Próximo Artigo Polícia Rodoviária apreende mais de 260 quilos de drogas durante abordagem em rodovia de Itapeva
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção