Acidente entre carro e van deixa duas pessoas em estado grave em Buri

Um acidente envolvendo um carro e uma van deixou duas pessoas em estado grave na Rodovia Lauri Simões de Barros (SP-189), em Buri (SP), na tarde desta sexta-feira (12).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o acidente ocorreu no quilômetro 15 da pista sentido Campina do Monte Alegre (SP). Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de Buri. Conforme o DER, a via precisou ser interditada e o tráfego segue pelo sistema pare e siga.

(Reprodução do portal g1 Itapetininga)