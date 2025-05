Mulher morre após batida frontal entre dois carros em Paranapanema

Uma mulher de 66 anos morreu após uma batida frontal entre dois carros no km 4 da Rodovia Prefeito Tibiriça, em Paranapanema (SP), na noite de domingo (4). Segundo o hospital municipal, seis pessoas foram encaminhadas para atendimento no local.

Conforme a Polícia Militar, as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas até o hospital municipal de Paranapanema.

De acordo com a administração do hospital, no local foram atendidas seis vítimas, cinco que estavam em um carro e um homem que estava no outro veículo.

Uma das vítimas aguardava cirurgia no braço e outras três ficaram em observação no hospital. O homem do outro carro teve apenas um corte na mão e já foi liberado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para prestar atendimento no acidente. A ocorrência foi registrada na delegacia de Taquarituba (SP).

(Reprodução via portal g1 / imagem: jornal Cnet)