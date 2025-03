Batida entre ônibus e caminhão deixa mais de 30 feridos no interior de SP

Uma batida entre um ônibus e um caminhão deixou 36 pessoas feridas na noite de terça-feira (25) na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) em Itapeva (SP). Do total de vítimas, 34 sofreram ferimentos leves e duas foram classificadas como moderadas.

De acordo com a Artesp, o ônibus saiu de Holambra (SP) com destino a cidade de Itapeva (SP). O motorista alegou que não teve tempo hábil para frear ou desviar depois de ser fechado pelo caminhoneiro. O ônibus bateu na traseira do caminhão na altura do km 277.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. As outras 35 vítimas estavam no ônibus.

Ainda conforme a Artesp, 19 vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro pelas equipes de resgate. Outras 17 foram por conta própria ao hospital.

Uma das faixas e o acostamento chegaram a ser interditados para atendimento da ocorrência e socorro das vítimas. Os veículos já foram removidos, e o trânsito, liberado.

(Imagem: Artesp / via portal G1)