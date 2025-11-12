Acidente com microônibus da Saúde: 23 ocupantes de Itapeva saíram sem ferimentos graves

Munícipes de Itapeva estavam em um microônibus da empresa Onix quando o veículo colidiu com um caminhão, perto de Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba. O fato foi registrado no início da noite desta terça-feira (11). Deste total, alguns eram pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde e outros acompanhantes.

Em nota, a Prefeitura de Itapeva informou que nenhum dos ocupantes teve ferimentos graves. Dos 23 passageiros que estavam no microônibus, 19 retornaram para Itapeva em outro veículo da própria empresa. Após avaliação da equipe pré-hospitalar no local, uma passageira foi levada ao hospital Regional de Sorocaba e seu esposo, que também estava no ônibus preferiu acompanha-lá e outros três foram encaminhados ao hospital de Itapetininga, sendo dois pacientes e um acompanhante.

Perto das 00h, os 19 passageiros chegaram em Itapeva e passaram por nova avaliação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sendo que alguns pernaceram internados e/ou aguardando vaga via sistema CROSS com lesões devido ao impacto da batida. Entretanto, nenhum grave.

A prefeita de Itapeva, Adriana Duch divulgou em suas redes sociais informações sobre o caso, no momento em que se deslocou até lá acompanhada do secretário de Planejamento, Alexsandro Nogueira e do motorista Carlos Rosa. Às 21h49, a chefe do Executivo publicou que estava na Rodovia SP-258 informando que estava tudo sob controle. “Agradeço as orações de todos, ao Policiamento Rodoviário, Corpo de Bombeiros e Concessionária CCR SPVias”. Mais tarde, às 23h40, Duch estava no hospital de Itapetininga acompanhando os munícipes que foram levados para lá. “Temos notícias que estão todos bem, tendo os cuidados necessários. O acidente foi com um ônibus da terceirizada, um ônibus novo de 2025 e todas as apurações serão feitas pelos órgãos competentes”, disse.

Já às 02h18, a prefeita informou que estava de volta à sua casa. “Estive de perto acompanhando o acidente com o microonibus que levava os nossos pacientes. Por misericórdia divina não tivemos feridos graves. Foi uma noite intensa, de muita preocupação, mas de muita gratidão pelo profissionais que nos atenderam. As autoridades competentes vão apurar o que realmente aconteceu. A nossa presença não é sobre aparecer, é sobre estar junto, oferecer cuidado, respeito, atenção, carinho com as pessoas que fazem parte da nossa cidade. Isso também é a responsabilidade que eu assumi com a nossa comunidade”, finalizou.