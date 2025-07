Batida entre carro e trator causa morte de uma pessoa e deixa cinco feridos em Itararé

Uma mulher de 70 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um carro bater contra a traseira de um trator em uma estrada vicinal do Bairro do Quadro, em Itararé (SP), neste sábado (19).

Os sobreviventes foram encaminhados à Santa Casa do município com ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência entre o carro e o trator, que estava no local rebocando uma carretinha usada para o transporte de madeira. Fora do automóvel de passeio estavam as quatro vítimas que ocupavam o banco traseiro, sendo dois homens, a idosa e uma criança, com vários ferimentos.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e a mulher foram encontrados presos às ferragens. Ela morreu no local do acidente e o condutor foi retirado com ferimentos. As cinco vítimas sobreviventes foram encaminhadas à Santa Casa do município. Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia atualização sobre o estado de saúde delas.

Já o motorista do trator não sofreu ferimentos. Uma equipe da Guarda Municipal de Itararé esteve no local e prestou atendimento à ocorrência.

