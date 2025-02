Acidente em rodovia de Itararé: Passageiros saem ilesos de ônibus que pegou fogo

Um ônibus pegou fogo na manhã deste terça-feira (25), na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itararé (SP). Ao todo, 15 pessoas saíram ilesas do acidente.

Segundo a Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o acidente foi registrado por volta das 6h no km 328. O ônibus apresentou um pane e o motorista parou no acostamento, momento em que as chamas começaram.

Ainda conforme a Artesp, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e afirmou que uma falha elétrica teria causado o incêndio.

Houve interdição de todas as faixas e acostamento por mais de uma hora. A pista foi totalmente liberada ainda no período da manhã. A Artesp não divulgou o nome da empresa responsável pelo ônibus.