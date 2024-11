Acidente é registrado no Jardim Europa

Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente envolvendo um veículo de passeio foi registrado no Jardim Europa.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Espanha com a Avenida Europa. Por motivos a serem esclarecidos, um motorista acabou passando o cruzamento das vias e em alta velocidade atingiu o muro de uma casa.

Com a colisão, o carro ficou completamente destruído e o motorista precisou ser socorrido por equipes do resgate até o Pronto Socorro. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista aparentava estar desorientado devido ao acidente no momento do resgate.

Testemunhas do ocorrido disseram que provavelmente o motorista teve um mal súbto e devido a isso pode ter acelerado o veículo.

As condições de saúde atuais da vítima não foram informadas até o final desta matéria.