Motorista dirige quase 1 km na contramão antes de bater em dois carros em Itapetininga

Um motorista foi flagrado dirigindo por quase 1 km na contramão da Rodovia Francisco da Silva Pontes, antes de bater em dois carros e parar no canteiro central da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 167, na tarde desta quinta-feira (3) em Itapetininga.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem apresentava sinais de embriaguez e fez o teste do bafômetro. O exame apontou 0,31 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade que não configura crime para prisão em flagrante, segundo a legislação vigente.

Porém, a corporação informou que todas as medidas administrativas foram aplicadas, incluindo multas por embriaguez ao volante e pela condução na contramão da pista.

Além disso, conforme a polícia não é possível precisar a quilometragem exata percorrida na contramão, que pode ter sido maior da flagrada nos vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, apesar da batida, apenas o motorista que provocou o acidente ficou ferido. Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Léo Orsi Bernardes em Itapetininga. Três pessoas que estavam nos outros carros não se feriram.

Ainda segundo a concessionária, uma das faixas permaneceu interditada para o atendimento da ocorrência e não houve congestionamento.

(Via portal G1 Itapetininga/ Imagem reprodução Itape Ordinária)