Grave acidente entre carretas deixa ferido em rodovia da cidade de Itaí

Na quinta-feira, dia 27, um grave acidente envolveu duas carretas na SP-270, Rodovia Raposo Tavares, no trecho da cidade de Itaí. A colisão deixou uma pessoa ferida, a qual foi socorrida pelo resgate.

O acidente causou alvoroço e preocupação nas redes sociais locais, devido as imagens fortes divulgadas.

De acordo com as informações, uma carreta acertou a traseira de outra e com a pancada, o motorista acabou ficando preso nas ferragens, mas foi socorrido consciente pelo Samu e levado para o hospital da cidade.

Equipes do DER e da Polícia Militar também realizaram os protocolos necessários e realizaram a retirada de grãos que havia caído na pista, que precisou ficar interditada por mais de uma hora.

(Imagem: Rádio Avaré 107.1 FM)