Homem morre em acidente com três caminhões

Um motorista morreu em um acidente entre três caminhões na Rodovia Eduardo Saigh (SP-249), quilômetro 132 em Itaberá (SP), na manhã desta quarta-feira (28). A pista precisou ser totalmente interditada e há registro de três quilômetros de congestionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, são quatro pessoas envolvidas no acidente. Um motorista morreu, um foi encaminhado ao pronto-socorro de Itaberá e outros dois homens recusaram o atendimento.

Ainda segundo a corporação, um caminhão estava carregado de suplemento agrícola, outro transportava cal e o terceiro tinha uma carga de bebidas. O suplemento agrícola e o cal ficaram espalhados na rodovia.

De acordo com a concessionária, o local precisou ser interditado totalmente e não há opção de desvio. Há aproximadamente três quilômetros de congestionamento no sentido de Coronel Macedo (oeste), e um quilômetro no sentido de Itapeva (leste).

(Texto via portal g1 / Fotos reprodução do portal Junto e Misturado).