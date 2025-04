2ª edição do ‘Acelera MEI’ será realizada em Itapeva

O Sebrae-SP, com o apoio da Prefeitura Municipal, realiza no próximo dia 8 de maio, a partir das 18h30, o evento ‘Acelera MEI’, que está em sua segunda edição no município de Itapeva. Gratuito, ele ocorrerá no Teatro de Bolso, localizado no Calçadão Dr. Pinheiro, 442, Centro. As inscrições estão abertas, são limitadas e podem ser feitas por meio do link.

Contando com a participação de empreendedores de renome, a iniciativa busca apoiar os empreendedores para que eles se estruturem através de ferramentas de gestão e modelagem de negócios, com orientações de como obter mais resultado e aumentar o seu faturamento.

Para o analista de negócios do Sebrae-SP, Claudio Rodrigues, que também será ministrante no evento, o Acelera MEI, promete ser uma experiência única para os participantes, que devem ser impactados com os cases de sucesso e com as dicas e aprendizado absorvidos durante a ação, que terá palestras e painéis.

“Depois do sucesso do ‘Acelera MEI’ do ano passado, estamos preparando a edição deste ano para ser um evento especial aos empresários de Itapeva. Será uma noite repleta de estratégias, que realmente funcionam atualmente, com empresários que são especialistas em Inteligência Artificial, marketing e comportamento empreendedor, ou seja, estratégias práticas que os participantes poderão aplicar já no seu dia a dia. Além do conteúdo de alto nível, as pessoas vão ampliar a sua rede de contatos, durante um coquetel exclusivo, lado a lado com grandes empresários da região”, comenta Claudio.

Além de crescimento individual, o programa influencia diretamente na economia de Itapeva. “Quanto mais MEIs crescerem, de forma estruturada e sólida, melhor será para os empreendedores e para a economia do município. Mais empresas, mais renda, mais empregos. Ter pequenas empresas fortes ajuda no desenvolvimento local, dos bairros e das cidades”, enfatiza o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges.

SERVIÇO

‘Acelera MEI 2025’

Data: 8 de maio

Horário: 18h30

Local: Teatro de Bolso

Endereço: Calçadão Dr. Pinheiro, 442, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.office.com/r/7pqHgV7y7T