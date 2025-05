Sebrae-SP reúne mais de 120 pessoas na 2ª edição do ‘Acelera MEI’ em Itapeva

Evento proporcionou networking e muito conhecimento para os participantes alavancarem os seus negócios.

O Sebrae-SP, com o apoio da Prefeitura Municipal, realizou a segunda edição do ‘Acelera MEI’, no município de Itapeva. Contando com a participação de empreendedores de renome, a iniciativa teve como objetivo apoiar os empreendedores para que eles se estruturem através de ferramentas de gestão e modelagem de negócios, com orientações de como obter mais resultado e aumentar o seu faturamento.

Para o analista de negócios do Sebrae-SP, Claudio Rodrigues, que liderou a organização do evento, o Acelera MEI, foi uma experiência única para os participantes, que foram impactados com os cases de sucesso e com as dicas e aprendizado absorvidos durante a ação.

Para abrir os trabalhos, o gerente regional do Sebrae-SP Wilson Borges deu boas-vindas aos mais de 120 participantes e em seguida chamou para o painel os empreendedores Mariana Roseiro, Diego Araújo e Ivana Castro. As palestras foram proferidas pelos empresários Fernando Glauzer e Marcelo Rezende, os quais puderam contar as suas trajetórias até atingir o sucesso.

“O Acelera MEI 2025 foi mais do que um evento, foi um divisor de águas para os microempreendedores de Itapeva. Ver o Teatro de Bolso lotado, com MEIs engajados, trocando experiências e absorvendo conteúdos práticos sobre inovação e marketing e vendas, nos mostra que o espírito empreendedor está mais vivo do que nunca. Saímos dessa edição com a certeza de que investir em conhecimento e conexões é o caminho para fortalecer os pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento local”, comenta Claudio.

Além de crescimento individual, o programa influencia diretamente o modo de pensar e agir dos microempreendedores em seus negócios. Para Mariana Leme, que comercializa óleos naturais, o evento serviu como estímulo para prosseguir com o seu empreendimento.

“Estávamos numa onda de conversas com empresários, que somente reclamavam dos seus negócios, da economia e dos clientes. Percebemos que estávamos contaminados com energias negativas e por consequência acreditávamos nisso também. Foi incrível ouvir histórias de sucesso e entender que elas não aconteceram da noite para o dia. Que alegria conhecer a história de empresários da nossa cidade, que nos inspiraram sobre persistência, adaptação e muito trabalho. Saímos muito confiantes de que temos em nós o que precisamos para aumentar nossos resultados e principalmente decididos a participar de todas as ações que soubermos que o Sebrae-SP está fazendo. Mudar a perspectiva, ouvir novas histórias e se conectar com novas pessoas fez com que ficássemos mais determinados no nosso negócio. O evento foi incrível”, confessa.

A cabeleireira Marlene Moraes, que tem participado de cursos e oficinas do Sebrae-SP, voltadas ao MEI, também aprovou o evento. “Foi muito interessante ouvir o que eles falaram e como isso foi colocado. Pude aprender muito com a experiência do outro. Foi enriquecedor e reforça bastante coisa que eu já sabia, mas não tinha ainda entendido na prática. Inclusive eu estou aplicando algumas coisas que eu aprendi, tanto no evento, como na mentoria sobre marketing e chat GPT. Foi uma iniciativa muito interessante e sugiro que haja também eventos assim divididos por segmentos para que os exemplos sejam direcionados”, explica.

(Via Sebrae SP)