Tentativa de latrocínio mobiliza forças policiais de Itararé e Sengés

Uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de Itararé (SP) e a Polícia Civil de Sengés (PR) resultou na localização e prisão de um homem acusado de tentativa de latrocínio ocorrida na madrugada de quinta-feira (5), no Posto Funil, em Sengés.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao posto por volta das 4h20 e anunciou um assalto ao funcionário, que trabalhava como caixa no momento.

Durante a ação criminosa, o funcionário reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo tipo garrucha. Mesmo ferido, tentou resistir, fazendo com que o autor fugisse do local sem levar valores. A fuga seguiu em direção ao município de Itararé, o que desencadeou a mobilização imediata das forças policiais da região.

Diligências ininterruptas foram realizadas por equipes da Polícia Militar e Civil de Sengés, Polícia Rodoviária, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Itararé. No início da tarde, após cruzamento de informações e monitoramento, o suspeito foi localizado em uma residência no bairro Vila Novo Horizonte, em Itararé.

No local, os agentes encontraram as roupas utilizadas no momento do crime: calça, jaqueta e botas, todas compatíveis com as imagens do sistema de segurança do posto. Durante o interrogatório, o suspeito indicou voluntariamente onde havia descartado a arma do crime , uma área de pastagem próxima ao Posto, onde acontecera o crime.

Entretanto, conforme apurado pelas equipes no local, o objeto foi arremessado em um rio a cerca de 300 metros da entrada apontada, o que impossibilitou sua recuperação. A confissão foi registrada em vídeo, incluindo a informação sobre a destinação da arma e a admissão do crime.

A vítima foi socorrida e permanece sob cuidados médicos. O autor responderá por tentativa de latrocínio, crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro, cuja pena pode chegar a 20 anos de reclusão.

(Via Prefeitura de Itararé)