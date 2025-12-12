Dia de Ação de Graças foi realizado na EE Honorato Ferreira da Silva

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva realizou, no dia 11 de dezembro, a celebração do Dia de Ação de Graças, com o importante apoio do diretor escolar Rogério de Moura Jorge.

O evento contou com a parceria do Espaço de participação Coletiva: o Grêmio Estudantil e Conselho de Escola, do PAEET Antônio Carlos da Paixão Junior, do Curso Técnico de Administração, do comércio local, de autoridades municipais e de toda a comunidade escolar.

O objetivo principal da ação foi agradecer pelo ano de 2025, valorizando cada cidadão envolvido no contexto escolar e fortalecendo os laços entre escola e comunidade.

Como gesto solidário, houve a arrecadação de panetones para compor a Mesa Compartilhada, encerrando o ano com chave de ouro e reforçando o espírito de união e gratidão.