O que abre e fecha neste feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes

Órgãos públicos municipais: fecham na quinta-feira (17) e só reabrem na terça-feira (22) a partir das 8h.

Secretaria da Cultura e Turismo e Biblioteca Municipal irão abrir dia 17, das 10h às 14h.

Bancos: abrem na quinta-feira (17) e reabrem na terça-feira (22), a partir das 10h.

Coleta de lixo: funcionam normalmente, todos os dias, a partir das 6h.

Feira livre: As feiras livres funcionarão normalmente no dia 17, no Parque São Jorge, das 6h às 13h; 18, na Vila São Camilo das 6h às 13h; 19 na Praça de Eventos das 6h às 13h; 20, na Vila Aparecida das 6h às 13h. Dia 21 não haverá feira livre.

Pronto Socorro e Santa Casa: funcionam normalmente.

Mercado Municipal: abre normalmente nos dias 17 e 19 das 8h às 21h. Nos dias 18, 20 e 21, abrirá das 8h às 14h.

Samu: funciona normalmente.

Farmácia Municipal: Abre normalmente todos os dias, das 7h às 19h.

Unidades Básicas de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Postão: abrem normalmente na quinta-feira(17) e reabrem na terça-feira (22) às 8h. Lembrando que os horários de atendimento das UBS das zonas urbana (7h30 às 17h) e rural (7h30 às 16h30). Qualquer dúvida ligue 0800 090 0134.

UPA: Funciona normalmente.

Poupatempo: Abre na quinta-feira (17), sábado (19) das 8h às 12h e reabre às 8h na terça-feira (22). Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 18 e 21 de abril.

(Via Prefeitura de Itapeva)