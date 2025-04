Neste sábado, dia 26 de abril, o escritor Abílio Ronaldo lançará o seu 3 º livro Contraverso.

A obra já está disponível e no dia do lançamento também haverá exemplares para quem quiser adquirir.

O lançamento acontecerá no Teatro de Bolso Terezinha Silva, no Calçadão Dr. Pinheiro- Itapeva/SP, a partir das 15h30, e haverá uma apresentação musical com os alunos do Projeto Guri.

Apoio: IHGGI Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapeva.

Prestigiem!