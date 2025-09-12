Homem é preso com mais de 4 kg de drogas em ação conjunta da GCM e Polícia Civil

Na noite de quinta-feira (11), uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva resultou na prisão de um homem de 38 anos por tráfico de drogas.

A ação teve início após a Polícia Civil receber informações de que um veículo estaria transitando pela região para transportar entorpecentes. Diante da denúncia, foi solicitado apoio da equipe ROMU, unidade de patrulhamento tático da GCM.

O carro suspeito foi localizado e interceptado na rodovia SP-258, quando seguia em direção à capital. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, uma busca no interior do veículo revelou cerca de 4,5 kg de maconha, conhecida como “capulho”.

O motorista foi preso em flagrante, enquanto o passageiro, também de 38 anos, prestou depoimento e foi liberado, mas permanece sob investigação. Ambos são moradores de Buri (SP).

O veículo e a droga foram apreendidos e ficaram à disposição da autoridade policial.