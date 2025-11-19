Polícia Rodoviária apreende mais de 260 quilos de drogas durante abordagem em rodovia de Itapeva

A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 260 quilos de maconha durante um abordagem na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-127), em Itapeva (SP), na madrugada de terça-feira (18). Duas pessoas foram presas.

Conforme a corporação, o motorista ignorou a ordem de parada e fugiu, ocasionando uma perseguição entre a suspeita e os agentes.

Durante a revista, as autoridades encontraram placas falsas. Ao consultarem o chassi, foi constatado que o veículo era roubado e possuía registro original em Vitória (ES).

A mulher e o passageiro foram presos e encaminhados à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador.

(Via portal g1/ imagens Polícia Rodoviária)