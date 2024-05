No próximo dia 17 de maio, sexta-feira, acontece em Itapeva a 11ª edição da Tropeada Paulista. O evento será no Parque Pilão d’Água com início às 15h.

Após a chegada dos tropeiros terá apresentação de dança gaúcha com o grupo da Jessica Chueri e também show com a banda Vanerô.

Prestigie!