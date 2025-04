100 DIAS DE GOVERNO: Prefeita Adriana Duch apresentou as ações aos vereadores

A prefeita de Itapeva, Adriana Duch, esteve na Câmara na última sexta-feira (11) para prestar contas dos seus 100 primeiros dias à frente da gestão municipal, completos um dia antes. Na oportunidade, ela demonstrou uma grande preocupação com as contas públicas do Município e detalhou várias das ações que já foram realizadas em todas as pastas até este momento.

As contas da Prefeitura

O principal alerta apresentado pela prefeita nesse início de trabalho foi sobre a questão financeira do Município. Segundo ela, a gestão começou com R$ 9,4 milhões em caixa, mas com mais de R$ 26 milhões em restos a pagar, resultando em um déficit de R$ 16,6 milhões.

“No governo de transição, pegamos muito superficialmente a situação em que a Prefeitura se encontrava. Esses R$ 9,4 milhões não eram dinheiro para a gente gastar, eram para pagar contas anteriores. Ok. Se a gente começasse a gestão no zero a zero, eu estaria muito tranquila, mas não, porque esse dinheiro não serviu para tapar o buraco. Começou a chegar uma série de notas de serviços prestados, de materiais entregues para várias funções. Contas desde julho, que chegaram ao valor de R$ 26 milhões”.

Desse valor, cerca de R$ 19,2 milhões já foram quitados, R$ 1,3 milhão já estão com um plano de pagamento negociado e outros R$ 5,5 milhões ainda não foram processados e estão sendo tratados como reconhecimento de dívida pela Prefeitura. Assim, Duch também reforçou a importância de quitar esses valores.

“A cidade tem que estar com as contas ok, Itapeva não pode se tornar devedora. Se isso acontecer, ela fica negativada, com o nome sujo. Isso nos impede de conseguir convênios, emendas parlamentares, uma série de vantagens pecuniárias”.

Segundo a prefeita, o trabalho desses 100 primeiros dias foi voltado a traçar o planejamento e as prioridades para a gestão, o que passa por um diagnóstico completo da máquina pública e uma reorganização administrativa, sem deixar de lado as urgências da população.

“Estamos ainda fazendo um diagnóstico da máquina, das pastas da Prefeitura, de como se desenrolam os trabalhos, de como é a rotina de serviço, da organização administrativa. Nós temos captado dos secretários de que forma seria mais ideal para fluir o nosso trabalho em uma organização administrativa que nós vamos propor mais adiante ao Poder Legislativo”.

Os trabalhos das secretarias

Durante a apresentação, a prefeita também explicou os serviços em andamento nas diversas pastas do Poder Executivo. Entre as ações administrativas, destaques para a formalização da doação dos imóveis de Furnas ao Município, a legalização da documentação da área do aeroporto, e a redução das horas extras na Prefeitura – gerando uma economia de cerca de R$ 170 mil em comparação aos três primeiros meses de 2024.

A prefeita também detalhou a reestruturação da Secretaria de Coordenação e Planejamento, que, segundo ela, era fictícia. “O planejamento é uma das coisas mais importantes. Quando eu cheguei, quando olhamos o organograma, era uma secretaria vazia, não tinha uma cadeia de funcionários, tivemos que buscar efetivo”.

Na pasta de Saúde, foram mais de 4 mil viagens, atendendo mais de 8 mil passageiros. Segundo a Prefeitura, a frota de ambulâncias da Secretaria estava sucateada, com todos esses veículos em manutenção. Assim, foi rescindido o contrato com a empresa responsável pelos cuidados mecânicos e locadas cinco novas ambulâncias. Além disso, também houve ações de manutenção de equipamentos, treinamento de pessoal e combate à dengue.

A Secretaria de Defesa Social, por sua vez, realizou mais de 1.500 atendimentos com a Guarda Civil Municipal (GCM), que recolheu 12,5kg de entorpecentes. A pasta também instalou 160 placas de sinalização, pintou 1,7 mil m² de solo (sinalização horizontal em vias públicas), garantiu o transporte público de quase 290 mil passageiros por mês, deu apoio à demolição de 25 casas em áreas de risco e realizou mais de 900 atendimentos domiciliares.

Na de Recursos Hídricos e Meio Ambiente foram 112 castrações de animais, 72 animais adotados em seis campanhas de doação, 450 atendimentos veterinários, 180 mudas plantadas, cinco multas ambientais aplicadas (uma a mais que em todo 2024), 5,5 mil toneladas de resíduos recebidos e 425 toneladas de recicláveis recolhidos (gerando renda para 85 catadores cooperados).

Na pasta de Obras e Serviços, o Município já teve 10 obras finalizadas, enquanto cinco estão em execução e outras duas, em tratativas; enquanto a Secretaria de Administrações Regionais realizou 89 serviços de tapa-buraco, 350 mil m² de roçada, 500 podas de árvores e 150 mil m² de capina.

Além disso, a prefeita também apresentou diversas ações das demais pastas da administração, como a reparação e reforço de seis pontes de madeira, o início do lajotamento do Betânia, a entrega de mais de 63 toneladas de alimentos para escolas municipais e entidades do terceiro setor, o estudo para a implantação de rotas turísticas e a recuperação de espaços esportivos municipais.

Além da prefeita e dos vereadores, o encontro também contou com a presença de quase todo o corpo de secretários do Poder Executivo, à exceção dos secretários de Obras e Serviços, Diego Carvalho, e de Saúde, Valéria Machado.

(Por Vitor Aguiar)